Lions Club Priamar , Lia Ciciliot è il nuovo presidente

Savona. Domenica 1 luglio, a Cengio, c’è stato il passaggio delle cariche nel Lions Club Priamar e Lia Ciciliot ne è diventata ufficialmente il Presidente per l’anno 2018–19, ruolo ricoperto con successo lo scorso anno da Luigi Ferracane.

Vicepresidente sarà invece Simona Carrera, mentre Segretaria Irene Luzzo. “Tutti i soci del club hanno una funzione importante: lo scopo del lionismo è we serve, servire gli altri e tutti possono contribuire con i mezzi a loro disposizione” spiega il neo presidente.

“Dalle competenze specifiche in campo medico (vedi Progetto Martina, curato dal dott. Macciò), a quelle in campo ambientale (vedi Festa dell’albero, curata dall’ing,. Ferracane, in collaborazione con il Comune di Savona, nella persona del dott. Santi), a quelle in campo letterario (partecipazione alla giuria del Concorso di poesia e narrativa).

L’amicizia e la collaborazione sono alla base del Club che si propone anche per il prossimo anno services utili alla comunità” conclude Ciciliot.