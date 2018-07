Borgio Verezzi/Varazze. La Liguria è tra le regioni più attive nel concorso Best Beach, l’iniziativa organizzata dal portale di settore Mondo Balneare che a fine estate premierà i migliori stabilimenti balneari d’Italia.

Le spiagge liguri sono attualmente le più numerose in termini di provenienza geografica, soprattutto dalla piccola Borgio Verezzi dove si registra un elevato numero in termini di iscritti e di voti: in particolare, è molto accesa la competizione tra i Bagni La Bussola e i Marina Piccola, entrambi iscritti alla categoria “Best Italian Beach” dedicata alle spiagge più tradizionali.

Un altro ottimo risultato lo sta registrando Varazze: nella categoria “Best Beach Design”, che premia le migliori strutture balneari dal punto di vista dell’architettura, sono attualmente secondi in classifica i Bagni Pinuccia, dietro solo al lido lucano Sabbia D’Oro, mentre tra i candidati al “Best Beach Bar” c’è il varazzino Cala Loca Lounge Beach, che però è più indietro in termini di voti.

Gli oscar delle spiagge italiane sono divisi in tre categorie per rappresentare l’immenso patrimonio culturale e imprenditoriale degli stabilimenti. Ma la competizione è ancora apertissima: c’è infatti tempo fino al 31 agosto per iscriversi e votare. Basta connettersi al sito dedicato http://spiagge.mondobalneare.com per candidare un nuovo stabilimento o votare quelli esistenti, sostenendo così le imprese della propria regione nella competizione più importante del settore turistico balneare.

La premiazione avverrà l’11 ottobre alla fiera TTG di Rimini.