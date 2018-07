Liguria sopra le righe, anche Albisola Superiore aderisce alla campagna di Regione Liguria

Albisola Superiore. Anche il Comune di Albisola Superiore aderisce alla campagna “Liguria sopra le righe”, che conta su 78 comuni aderenti, 3 colori e oltre 3 mila tappe che svelano i maggiori punti d’interesse della nostra regione. Itinerari colorati divisi per categorie e fasce di pubblico, che raccontano tutte le bellezze dell’orgoglio ligure.

Ad Albisola sono stati individuati tre itinerari con partenza da piazza Libertà.

L’itinerario monumentale ci farà conoscere il ponte medievale di via della Rovere, la parrocchia di San Nicolò e l’oratorio di Santa Maria Maggiore, mentre quello delle curiosità permetterà di ammirare le statuine di Nostra Signora della Misericordia, che apparve nella Valle di San Bernardo ad Antonio Botta nel 1536, lungo via San Nicolò, via Emilia e via della Rovere. Il terzo percorso è quello dedicato ai bambini.

Il progetto sarà presentato domenica 22 luglio alle 21.30 sulla Terrazza sul Mare sulla Passeggiata Montale, in occasione della premiazione del Festival Ceramico Mondo Mare. La serata continuerà con un grandissimo appuntamento con la musica jazz: il concerto della Big Borgo Band, diretta dal maestro Claudio Capurro.