Le finali del Torneo Nazionale dei CFT

Ben quattrocento giovani calciatori e calciatrici sono scesi in campo per la fase preliminare del Torneo Centri Federali Territoriali, l’evento che si è prefissato di promuove competizione positiva e spirito di squadra tra i ragazzi coinvolti in quindici diverse strutture di tutta Italia.

E’ stata un’importante occasione di crescita per i calciatori dei CFT FIGC, di età compresa tra i 12 e i 14 anni, che si sono affrontati con rispetto e fair play per raggiungere la fase interregionale in programma il 23 aprile e la finale nazionale il 9 e 10 giugno. Il torneo si è aperto con quindici scontri diretti (quattro turni da due gare 6vs6 e due gare 9vs9) che hanno decretato i Centri Federali Territoriali che sono potuti accedere alla Fase Interregionale.

Quest’ultima è stata articolata in cinque triangolari suddivisi per area geografica. Al termine della seconda fase, le formazioni vincitrici si sono ritrovate presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, per disputare gli incontri che hanno determinato i piazzamenti finali.

Proprio in questa ottica, nel programma del week end 9 e 10 giugno è stato inserito un forum con i media (a cui ho partecipato) per parlare dei Centri Territoriali Federali e dello sviluppo del calcio giovanile. Sono intervenuti il presidente del Settore Giovanile e Scolastico Vito Tisci, il segretario nazionale del Settore Giovanile e Scolastico Vito Di Gioia, Maurizio Marchesini (coordinatore nazionale dei CFT), Enrico Chiesa (responsabile del CFT di Firenze) e Marcello Castellini (responsabile del CFT di Bologna).

Nella giornata di domenica 10 giugno poi è stato sarà presente anche il coordinatore delle Nazionali giovanili Maurizio Viscidi. E’ giunta così alla conclusione la stagione dei CFT, la terza da quando nell’ottobre del 2015 la Federazione, attraverso il Settore Giovanile e Scolastico, ha lanciato il programma di sviluppo tecnico rivolto ai giovani tesserati e alle giovani tesserate Under 12, Under 13 e Under 14 di tutte le regioni italiane.

Tra sabato 9 e domenica 10 giugno si è pertanto disputata la fase finale del primo torneo nazionale dedicato esclusivamente a squadre composte dai ragazzi che nel corso dell’anno hanno preso parte agli allenamenti svolti nelle 37 strutture attive sul territorio. Un appuntamento che ha coinvolto 5 rappresentative, Montichiari, Parabita, Roma Ponte di Nona, Castenaso e Milano Crescenzago, ovvero le vincitrici dei 5 raggruppamenti interregionali che hanno avuto luogo ad aprile e maggio, complessivamente 70 ragazzi della categoria esordienti, più i relativi staff tecnici.

L’evento si inserisce nel percorso di addestramento e formazione che nel corso della stagione ha investito oltre 3000 giovani atleti e atlete, mirato alla crescita tecnica della base dell’intero movimento, alla valorizzazione degli oltre 200 istruttori selezionati, nonché all’avvio di un processo socio-educativo rivolto alle famiglie. In quest’ottica i 37 poli d’eccellenza, presenti in 18 regioni italiane su 20, e a cui nei prossimi mesi si aggiungeranno ulteriori strutture, rappresentano un punto di riferimento non solo per gli aspetti puramente sportivi, sviluppati dall’apposita Commissione Tecnica Nazionale e attuati dai tecnici periferici, ma anche per l’importante attività formativa riguardo tematiche di grande interesse quali l’alimentazione e il corretto stile di vita.

Per la Liguria inserimento nel Triangolare Nord-Ovest: con la partecipazione dei CFT Verano Brianza, Crescenzago, Alassio presso Centro Sportivo Enotria Via Carlo Cazzaniga Milano, vinto dai lombardi.