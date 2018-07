Finale Ligure. È forte e solida la collaborazione tra il 20k Ultratrail, uno degli appuntamenti sportivi legati al mondo bike più impegnativi e affascinanti al mondo, e Wheels for Ladies, grande evento sportivo “al femminile” nato a Finalborgo, la capitale italiana e tra le prime cinque “Mecche” mondiali dell’outdoor.

La 20k Ultratrail, tre differenti percorsi da 700, da 650 e da 1200 chilometri, che vedranno in un evento unico incrociare i loro percorsi gli “stradisti” e gli atleti dell’off-road in un suggestivo tracciato su tre diverse nazioni (Italia, Francia e Svizzera), partirà il 3 agosto da Pinerolo con arrivo a Finalborgo di circa una settantina di concorrenti tra il 6 e l’11 agosto.

Tra di essi un eroico manipolo di donne che non solo terranno alto il nome del mondo bike al femminile, ma ricalcheranno esattamente lo spirito sportivo di Wheels for Ladies, la prima rassegna sportiva in rosa dedicata a tutte le discipline outdoor, tanto da diventarne testimonial.

Wheels for Ladies nasce da un sogno di Enza Marino che oggi, con la sua realtà RxM Infinity Outdoor, gestisce la sezione dedicata agli sport su due ruote della Polisportiva del Finale. Inoltre Enza può vantare due importanti traguardi: con il suo RxM Racing Team è attualmente la prima donna team manager in Italia ed ha conquistato un ottimo sesto posto al campionato nazionale downhill.

Ci racconta Enza Marino: “Quest’anno Wheels for Ladies si svolgerà dal 26 al 28 ottobre e comprenderà tante novità: la prima è il nome. Diventerà infatti Festival dei Territori e punterà non soltanto alla valorizzazione del mondo sportivo femminile, la mission per cui è nato tutto, ma a una promozione del mondo outdoor a 360°, quindi non solo ogni tipo di disciplina all’aria aperta ma anche il turismo culturale, esperienziale, enogastronomico e tanto altro. Tutti aspetti che erano già presenti nelle passate edizioni di Wheels for Ladies, ma che verranno sempre più potenziati a partire da quest’anno. L’altra grande novità è la suggestiva location: non più il Borgo Sport, come nelle trascorse edizioni, ma una piazza di Porta Testa completamente rinnovata, per immergersi completamente in questo spirito di valorizzazione del territorio. E, a proposito di territori, saranno presenti numerose importanti realtà italiane: per adesso possiamo annunciare la partecipazione della Val di Non e di Genova, ma altre rappresentanze italiane verranno svelate più avanti”.

E adesso conosciamo tre atlete che porteranno alto il nome di Wheels for Ladies durante il 20k Ultratrail.

Michela Marinescu: di Sanremo, può vantare nel suo curriculum il giro dell’Islanda in bicicletta, il Tuscany Trail in mountain bike ed un nutrito elenco di granfondo su strada e molti trailrunning.

Raffaella Scotto Busato, si racconta così: “Sono genovese di nascita ma canavesana d’adozione. Sono onorata di essere dei vostri in questa nuova avventura… Provengo dal mondo trail, dove in questi anni mi sono appassionata a gare lunghe, Tor, 4K, Alvitrail, Porte di Pietra, Trail del Soglio e molte altre. Ho partecipato a qualche triathlon, a dir la verità pochi, ma lunghi, riuscendo a terminare l’Ironman a Zurigo due anni fa. Quando sono salita sulla mountain bike è stato amore a prima vista o meglio a prima pedalata, che associato al piacere di stare in mezzo alla natura mi ha spinto verso questa direzione”.

Marta Poretti: una forza della natura! Biker, alpinista, una delle più forti atlete italiane di ultradistanze, ha vinto l’Idita sport di 550 km in Alaska, ha vinto per tre volte la Grande Corsa Bianca del Tonale, ha vinto l’Ultra trail del deserto del Gobi di 400 km e tantissime altre corse di ultradistanza.