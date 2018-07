Lascia la moglie davanti al ristorante per parcheggiare, ma sparisce nel nulla: mistero a Cisano

Cisano sul Neva. Lascia la moglie davanti ad un ristorante per parcheggiare, ma poi sparisce nel nulla. È quanto accaduto ieri sera, in pieno centro Cisano Sul Neva. Una storia che ha assunto in breve tempo i contorni di un mistero e che ha visto protagonista una coppia di mezza età di Ceriale.

I due coniugi si sono recati a Cisano per consumare una cena assieme. Una volta raggiunto in macchina un noto ristorante del paese, l’uomo ha fatto scendere la donna dall’auto davanti all’ingresso per andare a cercare parcheggio. Ma un’attesa che sarebbe dovuta essere breve è diventata invece infinita. La donna ha aspettato addirittura due ore, salvo poi, coadiuvata e supportata dal personale del ristorante, lanciare l’allarme.

Sul posto si sono recati i carabinieri di Alassio che, dopo aver ascoltato il racconto della signora, hanno battuto a tappeto il piccolo comune rivierasco, ma senza esito.

Nessuna notizia di incidenti né tanto meno interventi delle pubbliche assistenze riconducibili all’uomo scomparso. Elementi che contribuiscono ad alimentare ancora il mistero sull’episodio avvenuto ieri sera

La donna è stata riaccompagnata a casa e nelle prossime ore è attesa dai carabinieri per formalizzare la denuncia di sparizione. In quel momento partiranno ufficialmente le indagini degli uomini dell’Arma.