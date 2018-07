L’albenganese Augusto Gesso sul podio del Liguria Box Battle: “Dedico il risultato alla mia palestra e alla città di Albenga”

Albenga. Mentre a tener spesso banco nei bar e nei principali luoghi di ritrovo è il calcio, un giovane albenganese sta coltivando una passione sportiva “alternativa”, che gli ha già permesso, attraverso duri sforzi e allenamenti, di raggiungere grandi risultati.

Si tratta di Augusto Gesso, 25 anni, insegnante e gestore, insieme ad Alessandro Ingrao e Giancarlo Nobile della palestra “Crossfit Albenga – Open Mind” di Albenga.

Il giovane, infatti, dopo essere stato insignito del titolo di campione regionale di sollevamento pesi, ha tentato un exploit anche nel campo del Crossfit, prendendo recentemente parte alla Liguria Box Battle. Competizione impegnativa, della durata di due giorni, che si è svolta a Genova e ha visto la partecipazione di oltre 200 atleti provenienti da Liguria, Piemonte, Lombardia e Toscana.

E al termine delle prove, Gesso, che fa parte del team “Crossfit Albenga”, si è piazzato sul terzo gradino del podio e ha così commentato l’importante risultato ottenuto: “Sono davvero contento per questo riconoscimento, che ripaga di tanti sforzi e sacrifici. Classificarmi terzo in una disciplina che amo, come il Crosffit, rappresenta per un risultato eccezionale, che voglio dedicare in primis alla mia palestra e alla mia città, Albenga”.