L’ala-centro Alice Ceccardi a disposizione della Cestistica Savonese

Savona. Alice Ceccardi è il terzo nuovo innesto della stagione 2018/19 per la Cestistica Savonese.

La società ligure batte quindi un altro colpo sul mercato, raggiungendo la firma della giovane cestista. Ala-centro di 182 centimetri, classe 1998, Ceccardi è nativa di Genova.

Ha disputato tre stagioni alla Pms Moncalieri in Serie A3, raggiungendo anche le finali nazionali Under 15 e Under 16. Poi il passaggio a Salerno nelle stagioni 2016/2017 e 2017/2018, dove ha avuto modo di esordire in Serie A2.

Da febbraio 2018 Alice è passata alla Free Basketball Scafati in Serie B, dove ha potuto giocare la finale playoff per la promozione in A2 uscendo però sconfitta dalla Nico Basket, squadra che le biancoverdi troverranno sul loro cammino nell’imminente campionato.

Nella sua carriera si contano anche alcune convocazioni ai raduni delle Nazionali Under 15 e Under 16.