Laigueglia, il sindaco revoca il divieto di balneazione: “La qualità delle nostre acque è eccellente”

Laigueglia. Il sindaco di Laigueglia, Roberto Sasso Del Verme, ha revocato l’ordinanza con cui mercoledì pomeriggio aveva disposto il divieto di balneazione lungo i 300 metri di litorale compresi tra i bagni Laigueglia e il centro sportivo del Golfo, circa 300 metri.

Questa mattina i tecnici di Arpal hanno trasmesso al Comune di Laigueglia i risultati delle nuove analisi effettuate ieri. I dati hanno confermato i riscontri degli accertamenti effettuati “in proprio” dall’amministrazione laiguegliese e cioè valori di carica batterica assolutamente nella norma.

“I dati che ci ha trasmesso Arpal – spiega il primo cittadino – conferma che le nostre acque sono pulitissime. Da oggi è nuovamente possibile fare il bagno lungo tutto il litorale della nostra città. Voglio ringraziare l’Agenzia per la celerità con cui hanno effettuato campionamenti e nuove analisi: le colture, infatti, hanno un periodo di ‘incubazione’ di 48 ore. Se consideriamo che il divieto è stato disposto mercoledì pomeriggio e che già sabato mattina abbiamo potuto revocarlo, il problema è stato gestito e risolto in meno di 60 ore. Tempi veramente da record”.

“Speriamo che eventi di questo genere non si ripetano più. Soprattutto per l’immagine di uno dei Borghi più belli d’Italia, che ha una delle acque più pulite della Liguria. Le anali effettuate da Arpal confermano acque di livello ‘eccellente’ in tutti e sei i punti di campionamento”, conclude Roberto Sasso Del Verme.