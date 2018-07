Laigueglia, ordinanza del sindaco contro mendicanti e chi circola in costume o a piedi nudi

Laigueglia. Un provvedimento contro l’accattonaggio e i comportamenti contro il decoro, come circolare in costume da bagno, a torso nudo oppure scalzi per le vie del borgo. E’ la nuova ordinanza adottata lo scorso 11 luglio dal sindaco di Laigueglia, Roberto Sasso Del Verme, con l’obiettivo di tutelare il paese durante la stagione turistica.

Il provvedimento vieta “le condotte di accattonaggio e di mendicità molesta che turbano l’incolumità e la sicurezza dei cittadini e/o ne limitano la regolare fruizione di luoghi pubblici e aperti al pubblico, anche in prossimità di luoghi di culto e pubblici esercizi”.

“Il nostro borgo marinaro è da sempre molto attento a garantire la migliore accoglienza ai turisti, ogni anno molto numerosi – spiega il sindaco – L’interesse principale dell’amministrazione comunale è quello di salvaguardare il decoro urbano, particolarmente nei mesi estivi, allorché si possono verificare, data la maggiore concentrazione di persone, episodi che in qualche modo possono turbare il vivere civile. Non occorre dire che un provvedimento di questo tenore si rifà, alla base, ai semplici concetti di rispetto personale, educazione civica e pacifica convivenza”.

L’ordinanza ha validità su tutto il territorio comunale, con decorrenza immediata. Per i trasgressori è prevista anche una multa calibrata in base alla gravità del comportamento; per i recidivi è previsto l’allontanamento forzato.