Laigueglia, negativi i risultati delle analisi svolte dal Comune. Sasso: “L’acqua del nostro mare è pulitissima”

Laigueglia. Emergenza rientrata o, almeno per il momento, parzialmente rientrata a Laigueglia. Nei giorni scorsi, il sindaco Roberto Sasso Del Verme, a seguito delle analisi svolte da Arpal nel tratto di mare compreso tra i bagni Laigueglia e il centro sportivo del Golfo, circa 300 metri, che avevano evidenziato dati “sballati” si era trovato costretto ad emettere un’ordinanza di divieto di balneazione nell’area in questione.

Un danno di immagine a livello turistico per il Comune, che si è subito attivato per porre rimedio alla situazione. In primis, il primo cittadino, che ha deciso di svolgere nuove analisi “in proprio” e ha sollecitato Arpal affinché ripetesse le analisi al più presto.

“I nostri dati hanno evidenziato che l’emergenza è ampiamente rientrata e probabilmente i dati ‘sballati’ erano dovuti agli eventi atmosferici che si sono abbattuti sulla Riviera, – ha spiegato Sasso. – L’acqua di Laigueglia è pulitissima. Attendiamo per domani il responso delle nuove analisi effettuate da Arpal e, se come spero, confermeranno i nostri risultati l’ordinanza di divieto di balneazione sarà immediatamente ritirata”.