Laigueglia, attivato il bus navetta per collegare il centro ai parcheggi della zona collinare

Laigueglia. E’ attivo a Laigueglia il servizio di bus navetta gratuito istituito dal Comune per decongestionare il traffico del Borgo e offrire un servizio in più ai turisti durante la stagione balneare.

“Una buona accoglienza ai turisti si basa su un’offerta adeguata di servizi attinenti il settore delle infrastrutture – spiegano dall’amministrazione comunale del sindaco Roberto Sasso Del Verme – E proprio con questo sistema, studiato su misura per la realtà di Laigueglia, si va a sfruttare al meglio, potenziandole in alta stagione, le opportunità della caratteristica conformazione del territorio ed in particolare della zona collinare, quale valvola di sfogo del traffico”.

Le navette hanno a disposizione otto posti riservati solamente ai conducenti delle auto che vorranno parcheggiare le vetture in comode aree periferiche della cittadina, consentendo quindi un efficace collegamento con il centro, decongestionato in tal modo dal traffico. Una di queste piazzole, sita in località Fontana del Lupo, offre ben 120 parcheggi gratuiti per residenti e turisti, ed è un luogo sicuro in cui parcheggiare in quanto dotato di videocamere di sorveglianza.

Quest’anno il servizio è stato appaltato dal Comune alla “Cooperativa Riviera Transfer”. Per il resto, tutto riconfermato, come per la passata stagione, sia nell’orario che nelle modalità del trasporto. I due minibus sono in servizio tutti i giorni dalle 8.30 (inizio prima corsa) alle 19 (inizio ultima corsa) con due percorsi differenti ed una frequenza ogni 30/40 minuti. La prima navetta parte da piazza Maglione e raggiunge il cimitero Fontana del Lupo dove esiste un parcheggio ad hoc per la sosta delle auto; quindi piazza Maglione-via Summit. La seconda navetta collega, invece, via Roma fermata bus altezza incrocio tra via Milano, via Castello Romano e via Monaco; quindi via Roma alla fermata bus all’altezza dell’incrocio tra via Milano, via Punta Tacuara e via Giunchetto.

In occasione della manifestazione “Sbarco dei Saraceni”, per la giornata del 27 luglio, una navetta sarà in servizio straordinario per il trasporto di andata e ritorno al parcheggio di Fontana del Lupo dalle 19 alle 24.