La Valanzano a cinque cerchi: sarà ai Giochi giovanili di ottobre

Savona. Giorgia Valanzano convocata per i Giochi olimpici giovanili: a ottobre la giovanissima atleta del Gruppo pattinatori savonesi rappresenterà i colori azzurri nella manifestazione che si terrà in Argentina, a Buonos Aires.

La manifestazione è stata presentata questa sera alle 19:15 in diretta streaming; Giorgia Valanzano era presente, insieme alle altre undici atlete provenienti da tutto il mondo che a ottobre si sfideranno per le medaglie olimpiche. In campo maschile a difendere i colori azzurri si è qualificato il siracusano Vincenzo Maiorca.

La presenza della Valanzano è indubbiamente dovuta alle prestazioni degli scorsi giorni, quando ha conquistato ben due medaglie iridate di categoria, bissando le grandi prestazioni dei campionati europei della scorsa stagione.

Accadrà così che la prima pattinatrice olimpica dell’Italia sarà una ligure: la Valanzano, infatti, è nata a La Spezia, dove è vissuta e crescita, e corre ormai da otto anni per il Gruppo pattinatori savonesi, che avrà quindi l’onore di condurre una sua atleta sotto i cinque cerchi del Cio. Un pezzo di storia olimpica che passa da Savona.