La Società Savonese di Storia Patria propone una serie di incontri su “Temi di storia savonese”

Savona. In autunno la Società Savonese di Storia Patria organizzerà una serie di incontri intitolati “Temi di storia savonese”.

L’obiettivo principale è fornire i primi strumenti per avviare la conoscenza storica sul territorio savonese e per tutelare il patrimonio culturale locale, fornendo alcune conoscenze di base e imbastendo relazioni interpersonali primarie per affrontare propri percorsi di ricerca. Saranno pertanto privilegiate le fonti storico-archeologiche per la ricerca e l’approccio con i tutor, provenienti dall’interno della Società Savonese di Storia Patria ma anche esterni, che forniranno supporti metodologici per eventuali ulteriori ricerche personali. Protagonista del corso sarà la biblioteca della Società che, con gli oltre 50 mila pezzi inventariati, rappresenta una delle maggiori realtà specializzate della Liguria e del basso Piemonte.

Il corso sarà costituito da cinque lezioni della durata di circa due ore cadauna tenute, ogni volta, da vari relatori nella sede della Società, in via Pia, da svolgersi nel prossimo autunno 2018, con inizio alle 17, secondo questo programma di massima: venerdì 5 ottobre Giovanni Murialdo parlerà de “La Sabazia romana e altomedievale”; venerdì 19 ottobre Carlo Varaldo interverrà su “Savona medievale, tra archeologia e storia”; venerdì 9 novembre Alessio Rògano parlerà de “L’età dei Della Rovere”; venerdì 16 novembre Luca Pistone esporrà su “L’età Napoleonica”; venerdì 30 novembre Giovanni Gallotti e Marcello Penner esporranno su “Savona tra Ottocento e Novecento: la città e l’industria”.

Alla fine di ogni lezione è prevista la possibilità di ulteriori approfondimenti mirati con i vari docenti che hanno dato la propria disponibilità a fornire opera di tutoraggio. Una volta terminato il ciclo di lezioni, si potrà partecipare attivamente alle numerose attività sociali tra cui segnaliamo le due principali in corso: inventariazione della ricchissima biblioteca di storia locale contenuta nel Fondo Francesco Loni e partecipazione al Progetto Toponomastica Storica. Il corso è riservato agli iscritti alla Società ed è gratuito, compreso il materiale didattico; è previsto un limite massimo di trenta partecipanti.