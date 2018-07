Varazze. Dalle difficoltà societarie del Milan alla qualificazione in Champions dell’Inter fino al colpo CR7 alla Juve, che ovviamente non ha lasciato indifferenti i tifosi delle altre squadre del campionato italiano. E, infine, un’incursione oltralpe, con uno sketch sul passaggio di Gigi Buffon al Paris Saint Germain.

di 7 Galleria fotografica Gli Autogol a Varazze per girare il loro nuovo video









C’è questo e molto altro nel nuovo video de “Gli Autogol”, intitolato “La Serie A va al mare”, che è stato pubblicato questa mattina sulla pagina ufficiale Facebook del trio comico ed è stato girato nei giorni scorsi sul litorale di un noto stabilimento balneare di Varazze.

Un filmato goliardico che, in meno di un’ora, ha già incassato quasi 12mila like, 3mila condivisioni e migliaia di interazioni sui principali social network, mettendo dunque nuovamente in vetrina (dopo la tappa a Marina di Loano per girare un latro video, qualche mese fa), la Riviera di Ponente e, in particolare, in questo caso, le spiagge di Varazze.