La Roulette: tecniche e strategie

Online oggi sono disponibili diverse società che offrono la possibilità di giocare alla roulette in piena comodità. Tra queste la LeoVegas Roulette è decisamente tra le più interessanti in quanto è disponibile anche dai dispositivi mobili e l’interfaccia è molto intuitiva ed innovativa.

Come vincere alla roulette online?

Sul web esistono diversi suggerimenti più o meno veritieri che riguardano strategie su come vincere alla roulette.

Trattandosi di un gioco di fortuna è bene stabilire sempre un budget prima di iniziare a giocare e tenere a mente che le possibilità di vincita dipendono soprattutto dal caso, dalla fortuna appunto. Tuttavia possono essere applicate alcune tecniche e strategie che possono aumentare le probabilità di vincita.

Tecniche e consigli per aumentare le possibilità di vincere alla roulette online

Innanzitutto è consigliabile imparare a gestire le emozioni quando si gioca alla roulette e non aumentare il numero delle scommesse in maniera spropositata se si vince al primo giro.

Detto ciò, supponiamo che si sta giocando a LeoVegas Roulotte e si vuole applicare qualche strategia che permette di aumentare le probabilità di vincere. Uno dei metodi prevede di scommettere su 12 numeri consecutivamente, per esempio da uno a tredici e scommetti l’importo minimo consentito dalla piattaforma. In caso di vincita si può continuare a scommettere sulla dozzina di numeri seguenti, puntando sempre il minimo consentito.

Il metodo appena suggerito è uno dei meno rischiosi che sicuramente non farà diventare milionario il giocatore che applica questa strategia, ma se si verifica una vincita già al primo turno generalmente anche in seguito le probabilità di vincere sono le stesse, se invece si perde sicuramente non si subiranno delle perdite importanti dato che si è investito l’importo minimo consentito. Però è importante non raddoppiare mai se si perde, altrimenti la strategia non è più valida.

Come si può intuire, si tratta soprattutto di un metodo che da un lato è una strategia che può aumentare le possibilità di vincita ( circa 9 volte su 10), ma soprattutto consente di gestire il proprio budget nel migliore dei modi.

Suggerimenti utili per principianti prima di giocare alla Roulette con soldi reali

Prima di iniziare a giocare alla LeoVegas Roulette oppure ad un’altra Roulette online è preferibile fare un po’ di pratica se si è principianti giocando in modalità “demo” (gratuita) e tenere traccia delle giocate effettuate su un foglio di carta. Solo nel momento in cui ci si sente sicuri di aver capito tutto e che la strategia scelta funzioni si deve iniziare a puntare soldi reali, così si eviterà di subire perdite ingenti ed inutilmente.

In conclusione si può dire che trattandosi di un gioco che si basa sulla fortuna, questo aspetto va tenuto sempre in considerazione, tuttavia ci sono determinate strategie come quella descita sopra che possono aumentare le probabilità di vincita soprattutto a medio-lungo termine e se vengono eseguite in maniera precisa. È importante però valutare ogni strategia prima di puntare soldi reali, provando la loro efficienza gratuitamente.