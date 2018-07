La polizia di stato della Città del Muretto si “tinge” di rosa: è Gilda Pirrè il nuovo dirigente del Commissariato di Alassio

Alassio. Passaggio del testimone a “tinte rosa” al Commissariato di Alassio. Dopo 28 anni di onorato servizio, di cui ben 25 in Liguria (gli ultimi 5 alla guida del commissariato di Alassio), il vice questore Raffaele Mascia ha lasciato la Città del Muretto per continuare sua attività alla guida del commissariato di Cassino, in provincia di Frosinone (Lazio).

E a prendere il suo posto, dopo una fase di impasse in cui a dirigere il commissariato è stato il dirigente pro-tempore Angelo Tomao, sarà il vice questore Gilda Pirrè. La presentazione ufficiale avverrà domattina, alle 11, nella sala riunioni della Questura di Savona.

Siciliana di origini, Pirrè, 54 anni, attualmente era vice dirigente della sezione amministrativa. Per ben 15 anni ha lavorato a Savona, dove ha ricoperto numerosi incarichi di prestigio (per un lungo periodo ha diretto anche le volanti).