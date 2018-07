La musica come simbolo di integrazione: l’Open Orchestra pronta a conquistare Savona 

Savona. “La musica unisce. Unisce i ragazzi migranti che nella musica trovano il modo per esprimere al meglio le proprie emozioni con artisti savonesi. Ma non solo loro. La musica, infatti, unisce chi (Progetto Città, Fondazione ComunitàServizi e Arcimedia) accoglie e chi (Raindogs House ed C.A.O.S. Consorzio Officine Solimano) contribuisce a creare spazi ed occasioni di integrazione”.

Sono questi i principi e gli ideali che hanno dato vita alla Open Orchetra, formazione musicale aperta che prevede la partecipazione di musicisti savonesi e africani con lo scopo di instaurare un reale dialogo musicale in grado di superare le barriere linguistiche e culturali, uno scambio che avviene partendo dal patrimonio di ognuno. E il gruppo salirà sul palco della RifondaFesta, martedì 7 agosto, alle 22, presso i Giardini di Zinola.

L’iniziativa Open Orchestra è nata in seguito all’evento Stregoni tenutosi al Raindogs House il 14 aprile 2018 in cui sono emerse competenze musicali da parte di ragazzi richiedenti asilo ospiti dei progetti di accoglienza di Caritas Fondazione ComunitàServizi, cooperativa Progetto Città e Arcimedia in collaborazione con Raindogs House ed C.A.O.S. Consorzio Officine Solimano.

Il progetto è stato quello di estendere la proposta agli ospiti di altre accoglienze e facilitare la formazione di una band con l’obiettivo di offrire l’opportunità ai partecipanti di creare progetti musicali autonomi. Il repertorio nasce da improvvisazioni e dalle tradizioni musicali dei componenti del gruppo arricchito dei contributi delle differenti provenienze culturali ed etniche.

La creazione del gruppo è avvenuta attraverso un laboratorio aperto, tenutosi all’interno della sala del Raindogs in cui sono intervenuti musicisti italiani provenienti da differenti formazioni attive nel panorama musicale savonese (The Blue Young Monkeys, Jas Band, Chantal, 5MDR, Gli Altri, Zibba, Eazy Skankers). Open Orchestra dopo aver debuttato con un concerto al Raindogs il 30 giugno rimane spazio di dialogo, aperto a continue collaborazioni e sinergie musicali.