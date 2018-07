La Millesimo Run parla genovese: vincono Faccio e Dondero

Si è corsa nella mattinata di domenica 22 luglio, la quarta edizione della Millesimo Run organizzata dall’Atletica Gillardo e che ha visto una partecipazione discreta considerando il ricco calendario podistico del periodo. Percorso di 8 km corsi per lo più sullo sterrato si chiude con un podio eterogeneo con la vittoria genovese di Mauro Faccio della Cambiaso Risso che supera in una volata emozionante Matteo Cafiero del Gsd Valtanaro. Terza posizione per Luca Diego Dani dell’Atletica Gillardo.

La Cambiaso Risso può ritenersi molto soddisfatta per aver piazzato altri due podisti nei primi dieci. Trattasi di Pasquale De Martino che è quinto e Cirino Bacconi che chiude settimo. Quarto posto per l’astigiano Michele Panza ì, portacolori dell’Asd Brancaleone, mentre Roberto Bilotti è sesto per l’Atletica Ceriale. Fra i primi dieci anche Danilo Montarsolo della Podistica Valpolcevera all’ottavo posto e Luca Pipitone dell’Atletica Cairo che è decimo.

Il nono posto è dell’impressionante Silva Dondero dei Maratoneti Genovesi. La podista è una vera cannibale e conquista l’ennesima vittoria di una stagione memorabile. 32’09” il suo tempo che vale il primo posto femminile con ampio margine su Clara Riviera dell’Atletica Cairo che con il tempo di 34’01” è seconda (16^ assoluta). Terza la piemontese Graziella Venezia dell’Asd Pam Mondovì che è 22^ assoluta.