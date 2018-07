Pietra Ligure. Sarà un weekend scoppiettante a Pietra Ligure con “Proudofpria”, in programma il 7 e 8 luglio, la festa dell’orgoglio e delle tradizioni pietresi, che quest’anno arriva in occasione di un’altra festa importante per la comunità pietrese, i 500 anni della Filarmonica Guido Moretti, nata nel 1518 a Pietra Ligure.

Si parte con la Santa Messa in programma sabato sera nella chiesa di San Nicolò, a seguire l’esibizione della banda pietrese, la più antica d’Italia, con la grande sfilata per le vie del centro pietrese e la tradizionale processione del Santo Patrono.

Al calar della luce, in contemporanea con il passaggio della sfilata, si terrà uno scenografico videomapping architettonico in 3 D, un fascio di colori illuminerà la chiesa pietrese, con una animazione spettacolare. Inoltre, i profumi e la colorazione della Stella di Ranzi invaderanno la piazza centrale di Pietra Ligure.

Tra gli eventi in programma i fuochi d’artificio alle ore 23:00. Insomma una due giorni all’insegna del culto, del folclore e della fatica per la processione he accompagnerà la statua del Santo Patrono per le vie cittadine: padrona di casa sarà la storica Confraternita di Santa Caterina.

In occasione dell’anniversario dei 500 anni della storica banda pietrese non sono mancati due elementi di riflessione, l’assenza di giovani organistici e musicisti in grado rimpiazzare le “vecchie leve” e la proposta, che sarà al vaglio dell’amministrazione comunale, di una borsa di studio per una tesi di laurea sulla Filarmonica Moretti per uno studente della facoltà di Musicologia; l’obiettivo è quello di rivivere, attraverso documenti e materiale d’archivio, la storia della banda pietrese.

“Saranno due giorni davvero all’insegna delle emozioni e delle tradizioni della nostra comunità, per festeggiare al meglio un anniversario storico per la nostra banda cittadina – ha detto l’assessore comunale al turismo Daniele Rembado -. Concerto, processione, sfilata e fuochi d’artificio saranno gli ingredienti di un fine settimana tutto da vivere a Pietra Ligure, con uno splendido videomapping in 3 D che sarà la ciliegina sulla torta di un evento davvero unico”.

“Qualche giovane lo abbiamo e forse siamo più fortunati di altre bande e filarmoniche, tuttavia le nuove leve sono essenziale per proseguire la tradizione: abbiamo una scuola di musica ottima e in costante evoluzione e speriamo che eventi del genere possano ancora attrarre nuove generazioni” ha detto il presidente della Filarmonica pietrese Pierluigi Bissaro.