La Cestistica Savonese pensa in grande: uno sponsor e le prime quattro conferme

Savona. Riparte la nuova stagione in casa biancoverde con la società ligure che annuncia le conferme per quanto riguarda il prossimo campionato di Serie A2.

Dopo la positiva annata sportiva 2017/18, la società della presidentessa Mirella Oggero ha deciso di mantenere lo zoccolo duro della formazione, cercando di dare continuità alla buona stagione conclusa, riconfermando così Jeannette Guilavogui, Elisabetta Penz, Irene Tosi ed Alice Sansalone.

Confermato anche lo staff tecnico della Cestistica Savonese con Vito Pollari capo allenatore, Ilaria Napoli vice allenatore e Giuseppe Cavallaro preparatore atletico.

Salutano invece il gruppo Mara Bianconi, Lucrezia Zanetti e Cecilia Michelini, quest’ultima arrivata a Savona nel mese di febbraio.

A breve la società biancoverde comunicherà gli altri movimenti e soprattutto i nuovi arrivi.

Nel frattempo, è arrivato uno sponsor per la Cestistica Savonese che ha siglato l’accordo con un’importante azienda del settore agroalimentare.

La firma dell’accordo di sponsorship per la prossima stagione 2018/2019 consentirà alla società ligure di condurre in tutta tranquillità l’intero campionato di Serie A2 ma soprattutto di aggiudicarsi i migliori profili per rinforzare la formazione in vista della prossima stagione agonistica.