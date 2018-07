La Cestistica Savonese non si ferma: ingaggiata Annalisa Vitari

Savona. Le savonesi mettono a segno un altro colpo di mercato, con la firma di Annalisa Vitari, ala/centro di 185 centimetri, nata a Verona nel 1996.

La giovane veronese ha disputato, nell’ultima annata, una buona stagione in quel di Castelnuovo Scrivia, squadra nella quale ha militato negli ultimi tre anni, dopo aver esordito in Serie A2 con la maglia del College Italia, per poi passare nel campionato 2013/2014 alla Magika Castel San Pietro in Serie B e disputando con la stessa formazione nel campionato 2014-2015 la Serie A2.

Annalisa ritroverà a Savona Irene Tosi, già compagna di squadra al College Italia e a Castel San Pietro. Vitari vanta presenze in più occasioni nelle varie nazionali giovanili di categoria.

A margine dell’intenso mercato che sta mettendo in atto, la società savonese spera inoltre di riavere tra le proprie fila il capitano Ileana Aleo che, per motivi personali, è ancora in dubbio sulla sua permanenza in terra ligure.