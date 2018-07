La Camera di Commercio Riviere di Liguria cerca 4 digital promoter

Savona. La Camera di commercio Riviere di Liguria seleziona quattro digital promoter da impegare negli uffici Pid (Punto impresa digitale) delle sedi di Imperia, La Spezia e Savona per aiutare le imprese a conoscere e adottare i servizi digitali.

Le domande possono essere presentate entro il 22 agosto 2018: la selezione è curata da IC Outsourcing, azienda in house del sistema camerale, e le candidature vanno effettuate tramite il sito www.icoutsourcing.it sezione Lavora con noi/Offerte di lavoro/Ricerche in corso.

Due i bandi aperti. “Bando Riviere di Liguria – 3 addetti per servizi digitali/innovativi” seleziona tre candidati, da impiegare uno per sede, in possesso di laurea magistrale; “Bando Savona – 1 addetto per servizi digitali/innovativi” seleziona un diplomato o laureato triennale.

E’ richiesta esperienza sulle tematiche dell’innovazione digitale. Il periodo di lavoro indicativamente da settembre a dicembre 2018. Si tratta di un’opportunità di lavoro che rientra nelle azioni della Camera di Commercio tese a diffondere la cultura digitale tra le imprese al fine di migliorare efficienza e competitività dei processi aziendali. Nelle sedi camerali di Imperia, La Spezia e Savona opera da diversi mesi lo sportello Pid: istituito dal Piano nazionale 4.0 del governo per accompagnare le imprese nella trasformazione digitale, è a disposizione per informazioni e sostegno in materia di nuove tecnologie.

Per informazioni scrivere a: pid@rivlig.camcom.it.