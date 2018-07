La Bormidese vince ancora: terzo punto in classifica

Bormida. Apertura della quarta giornata di ritorno di Serie C1 sabato pomeriggio. L’Acqua S.Bernardo Ubi Banca Cuneo allunga in classifica, vincendo lo scontro al vertice con il Centro Incontri. La quadretta ospite recupera Brignone in battuta, costretto, però, a uscire dal campo dopo tre giochi, sul 2-1. Daziano e compagni vanno al riposo sull’8-2 per chiudere 11-2 nella ripresa.

Punto della Sommariva Bormidese al De Amicis di Imperia. Match dove i due capitani, Dulbecco e Gaggero, scalano centrale per problemi fisici e finiscono l’incontro in battuta Ranoisio e Bogliacino. Parziale di 3-7 alla fine del primo tempo, 4-11 il finale per i bormidesi.

Il tabellino:

San Leonardo-Sommariva Bormidese 4-11

San Leonardo: Simone Dulbecco, Giovanni Ranoisio, Paolo Bracco, Riccardo Maccario (Mattia Crescente).

Sommariva Bormidese: Manuel Gaggero, Marcello Bogliacino, Pietro Besana, Marco Molinari.

Arbitro: Danilo Carli.

I risultati della 13ª giornata:

Acqua S.Bernardo Ubi Banca Cuneo-Centro Incontri 11-2

San Leonardo-Sommariva Bormidese 4-11

domenica 8 luglio ore 20,30 a Canale: Torronalba Canalese-Chiarlone Officine Albese Young

domenica 8 luglio ore 21 a Ricca: Banca Alba Olio Desiderio Ricca-Imperiese

lunedì 9 luglio ore 21 a Pieve di Teco: Valle Arroscia-Amici Castello

Classifica: Acqua S.Bernardo Ubi Banca Cuneo 11, Centro Incontri, Torronalba Canalese 9, Imperiese, Valle Arroscia 8, San Leonardo 5, Chiarlone Officine Albese Young 4, Amici Castello, Sommariva Bormidese 3, Banca Alba Olio Desiderio Ricca 2.

Le partite del 14° turno:

giovedì 12 luglio ore 21 a San Pietro del Gallo: Centro Incontri-Torronalba Canalese

venerdì 13 luglio ore 21 ad Alba: Chiarlone Officine Albese Young-Valle Arroscia

sabato 14 luglio ore 17 a Imperia: San Leonardo-Acqua S.Bernardo Ubi Banca Cuneo

domenica 15 luglio ore 21 a Bormida: Sommariva Bormidese-Imperiese

lunedì 16 luglio ore 21 a Diano Castello: Amici Castello-Banca Alba Olio Desiderio Ricca