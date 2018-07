L’ Albissola vuole la conferma di Raja

Savona. L’ Albissola, che è partita per il ritiro di Bardonecchia, sta parlando con il Genoa per la conferma del centrocampista (classe 2000) Gabriele Raja (nella foto) e per due nuovi arrivi: il centrocampista (classe ’99) Davide Sibilia e l’esterno sinistro (classe ’98) Raul Oprut.

Il centrocampista albanese (classe 2000) Glen Lala lascia il Finale e si accasa al Ligorna di Luca Monteforte.

Samuele Sassari, ex giocatore di Albissola, Vado e Genova Calcio, è un nuovo giocatore dell’Alassio.