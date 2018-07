Kira cerca casa, altrimenti finirà al canile: cercasi nuovi padroni

Toirano. Appello per adottare Kira, uno splendido incrocio tra un labrador e un pastore australiano.

Kira vive a Toirano e ha due anni: bisogna trovarle una nuova casa al più presto, entro il 15 luglio, in quanto il proprietario non può più tenerla e quindi per lei si aprirebbero le porte del canile.

Kira è bravissima e va d’accordo con tutti e aspetta una nuova famiglia che possa accoglierla.

Per chi vuole adottarla è possibile chiamare questo numero: 392 538 4037.