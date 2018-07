Alassio. L’hanno già festeggiato sul palco della Festa dei Colori, la scorsa settimana, fresco del titolo mondiale di kickboxing conquistato a Hyères.

Stefano Fanelli, vincitore della corona iridata Iska 78 kg, questa mattina è stato ricevuto dal sindaco di Alassio Marco Melgrati e dalla consigliera incaricata allo sport Roberta Zucchinetti.

“Sono consapevole del lavoro e dei grandi sacrifici che necessariamente stanno dietro a questa fantastica vittoria – ha detto il sindaco di Alassio -. Per questo è per me un orgoglio e un piacere consegnarti questo riconoscimento. Si tratta di poca cosa, rispetto alla grandezza della tua impresa, ma a tempo debito sarò felice di consegnarti il massimo riconoscimento di questa cittadinanza: l’Alassino d’Oro“.

Per Stefano ora un po’ di pausa dal ring in attesa di diventare papà. Ma il Kombat Team Alassio non riposa. Sabato 28 luglio a Rosolini, in provincia di Siracusa, un altro atleta del team alassino, Vittorio Iermano, carabiniere del Comando di Alassio, difenderà il titolo italiano.

“Il tessuto sportivo alassino – commenta Roberta Zucchinetti – è davvero straordinario. In pochi giorni abbiamo registrato, oltre al titolo mondiale di Stefano Fanelli, anche un titolo italiano di vela, nella classe J70 categoria Corinthians per Alessandro Zampori del Cnam Alassio, e una medaglia d’argento ai Giochi del Mediterraneo per Luminosa Bogliolo nell’atletica. Questi successi sono significativi dello straordinario lavoro svolto dalle associazioni sportive attive sul nostro territorio“.