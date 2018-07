Savona. Mentre in tanti si stanno godendo le vacanze estive, è un periodo di super lavoro per il maestro Andrea Scaramozzino che guida ormai da decenni la ASD Kick Boxing Savate Savona, società più volte agli onori delle cronache sportive per i meriti dei suoi atleti che si fanno conoscere ed apprezzare in campo nazionale e internazionale.

L’atleta di punta di questa associazione, Chiara Vincis, ha disputato nel solo mese di giugno quattro incontri, vincendo un torneo a quattro atlete ad Aosta.

Foto 2 di 2



Adesso le aspetta la prova più rinomata ed importante, nonché la più impegnativa: infatti sabato 7 luglio ad Hyères, in Francia, Chiara incrocerà i guanti contro la fortissima pluricampionessa di casa Emma Gongora. In palio ci sarà la cintura europea Iska di k1 (disciplina che prevede pugni, tibiate e ginocchiate) della categoria -57 kg.

La Iska, International Sport Kickboxing Association, è la federazione più importante e rinomata negli sport da ring. Chiara Vincis, all’età di soli 23 anni, si andrà a giocare il suo terzo titolo.

Nell’ambito dello stesso galà Stefano Fanelli, atleta alassino seguito dal maestro Alessandro De Blasi, andrà a caccia della cintura mondiale Iska di kick boxing combattendo contro il francese Sofian Wayembe.