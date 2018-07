Jonathan Rossini passa all’Albissola

Savona. Jonathan Rossini, svizzero di Giubiasco, è un giocatore dell’Albissola. Il difensore centrale (classe ’89) è il primo acquisto perfezionato dal direttore sportivo Andrea Mussi.

Rossini, cresciuto nelle giovanili del Bellinzona, ha giocato a lungo nella Sampdoria, per poi passare a vestire le maglie di Sassuolo, Parma, Bari, Livorno, Pistoiese e Pontedera.

Rossini, il cui fratello, Patrick, gioca nell’Aarau ha anche giocato una gara con la nazionale elvetica.

Carlo Nesti, ex voce storica del giornalismo sportivo Rai, dopo l’esperienza con l’ Alassio, entra a far parte dell’organico albissolese in qualità di dirigente e testimonial mediatico.