Si sono conclusi i Campionai mondiali juniores di nuoto sincronizzato di Budapest che vedevano anche la squadra italiana impegnata contro le migliori nazionali del mondo. Team azzurro che aveva forti componenti savonesi. Cinque le atlete della Rari Nantes Savona convocate per l’impegno in terra magiara con i nomi di punta delle azzurre che erano proprio le liguri a partire da Francesca Zunino che aveva aperto la rassegna iridata nella gara del Solo. Per lei un ottavo ed un settimo posto nel tech e nel free.

La classifica della prima giornata è stata esemplare del resto della rassegna con la Russia assoluta dominatrice e che alla fine vincerà tutte le gare. Bene anche l’Ucraina, la Cina ed il Giappone con molti podi.

Nella seconda giornata alla Zunino si è aggiunta un’altra savonese, Marta Murru per la gara Duo. Le due liguri hanno partecipato al Duo, ma senza poter intaccare il dominio di Kseniya Ladnaia e Kseniya Minaeva russe vincitrici sia nella routine tecnica che in quella libera. Per le due italiane invece punteggio di 84.6527 nella prima gara e di 85.6000 nella seconda che valgono per entrambe la gare il settimo posto.

Terza giornata che si apriva alle squadre con l’Italia che chiude sesta nella routine tecnica. Altre due savonesi si sono aggiunte alla competizione: Carmen Rocchino e Aurora Salvi. Insieme alle quattro biancorosse in vasca sono scese anche Lucrezia Ruggiero, Isotta Sportelli, Marta Iacoacci e Costanza Brogioli. Dominio russo davanti ad Ucraina e Giappone. Il giorno seguente toccava alla routine libera di squadra che conferma il piazzamento del giorno precedente. Infine, nell’ultima giornata di gare, anche l’ultima savonese convocata ha potuto dare il proprio contributo.

Si tratta di Sofia Mastroianni che ha partecipato nella Combo. Italia che chiude sesta anche in questo caso, dietro alla Spagna e davanti agli Stati Uniti. Podio invariato con Russia, Ucraina e Giappone a dominare il medagliere.