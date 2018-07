Albenga. Si terrà nel weekend l’Ingaunia Love Music Festival, con alcuni dei migliori musicisti e cantautori di Albenga e il suo territorio che negli ultimi anni si sta rivelando terreno fertile non solo per la rinomata agricoltura ama anche per la musica di qualità. “Mai nella storia della Piana infatti – fanno sapere dal Comune – tanta attenzione della critica e tanta produzione discografica riconosciuta ben oltre i confini locali. Lodevole pertanto l’iniziativa dell’Associazione Culturale Zoo in collaborazione con il Comune di Albenga e, in particolare, dell’Assessorato al Turismo della cittadina albenganese di ritagliare uno spazio all’interno del vivace programma attrattivo ingauno”.

L’Ingaunia Love Music Festiva si terrà questo sabato e domenica in Piazza Marconi dalle ore 21. Nella prima serata si esibiranno The Wounded Knee, Pinzone e Ginez e il bulbo della ventola; nella seconda Beppe Trabona, Geddo, The London Pride.

Va sottolineato che i The Wounded Knee tornano sul palco dopo dieci anni per una storica reunion all’insegna dell’hard Rock. La band conserva il cuore della line-up originale e promette di innescare le stesse dinamiche aggressive e potenti. Dopo di loro Mauro Pinzone, il veterano della canzone ingauna, fresco dell’ammissione alla finale del Premio Panseri alla canzone d’autore dove ha riscosso molti apprezzamenti; il suo recente disco “Foto sintesi” è frutto di un lungo e intenso lavoro per dare nuove vesti alla sensibilità di un cantautore sempre da riscoprire. Chiude la serata Ginez e il bulbo della ventola, il gruppo del momento, fresco di una importante affermazione al Tenco ascolta e da un tour apprezzatissimo da pubblico e critica che presenta le bellissime canzoni del disco “Canzoni, bottiglie e altre battaglie”.

Anche Beppe Trabona, dopo anni di musica, ha cominciato un promettente percorso di canzoni originali che gli hanno già fruttato il prestigioso Premio Varigotti e numerosi riconoscimenti. Molto particolare il suo set che vedrà sul palco molti musicisti come Antonio Di Salvo, Federico Fugassa, Francesco Bottaro, Maurizio Pettigiani, Max Maloberti e Nico Lo Bello oltre importanti ospiti a sorpresa. Geddo continuerà la serata con i musicisti Dario La Forgia, Matteo Ferrando e Mauro Vero; il tour di Geddo continua ininterrotto dall’uscita di Alieni che costituisce il terzo disco di una carriera che si sta facendo vero e proprio cammino nel complicato mondo musicale odierno. Infine chiuderà la serata il rock internazionale dei The London Pride guidati da Simone Matera che, dopo qualche vicissitudine interna, hanno ripreso la strada dei palchi di tutta Italia con il loro apprezzatissimo lavoro dal titolo “Grin’n’grieve” che è un importante conferma della verve del rock ingauno.

La manifestazione intende dare spazio alla musica del territorio che si sta facendo apprezzare a livello nazionale.