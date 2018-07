Pietra Ligure. Un progetto di alternanza scuola-lavoro innovativo, messo in campo dall’Istituto Falcone di Loano e che riguarda 24 studenti della 3 A della scuola superiore loanese: un info point turistico a 360 gradi in uno stabilimento balneare, precisamente ai Bagni Flora di Pietra Ligure, in gradi di offrire accoglienza e informazioni utili ai turisti e agli ospiti della spiaggia. Non solo manifestazioni, eventi, itinerari e promozione del territorio, ma anche assistenza e info utili per il soggiorno dei bagnanti, dal numero della guardia medica, al numero di un elettricista o idraulico e altro ancora.

La presentazione del progetto di alternanza scuola-lavoro è avvenuta questa mattina ai bagni Flora di Pietra Ligure: l’info point è già stato allestito e i ragazzi svolgeranno cinque ore di lavoro al giorno, con vari turni di presenza sulla spiaggia pietrese.

“Una esperienza importante per i ragazzi che hanno svolto oltre 15 ore di formazione per prepararsi al meglio a questo progetto – dice la preside Ivana Mandraccia -. Gli studenti hanno studiato come promuovere e valorizzare il nostro territorio e le sue bellezze, inoltre, hanno realizzato il logo del progetto. Speriamo che questa iniziativa possa davvero fare scuola ed essere un progetto-pilota che potrà ripetersi in futuro”.

Il progetto è guardato con attenzione anche dagli albergatori, che stanno presentando una card turistica legata proprio all’ “experience” della vacanza e sicuramente una iniziativa del genere, di accoglienza a 360 gradi, può essere esempio per la complessiva politica turistica del territorio. “Ovviamente non vogliamo sostituirci a nessuno sul fronte dell’informazione turistica, in quanto si tratta di un momento formativo per i nostri ragazzi, che proveranno sul campo e direttamente il rapporto con la clientela della spiaggia e le esigenze quotidiane dei visitatori della riviera” aggiunge l’insegnante Carmela Sorbera, che ha curato il progetto.