Indennizzi ai parlamentari, Battelli: “Mi sono tagliato lo stipendio: bonifico da 10 mila euro per il microcredito”

Savona. “Stamattina mi sono tagliato lo stipendio. Pensavate che fosse solo una trovata elettorale? O che il taglio riguardasse solo i vitalizi? Invece no”. E’ quanto scrive, sui propri canali social, Sergio Battelli, presidente della commissione per le politiche Ue della Camera e tesoriere del M5S a Montecitorio.

“Tra gennaio e giugno 2018 ho restituito al fondo per il microcredito più di 10 mila euro con un bonifico che riporta la data di questa mattina. A questi si aggiunge la rinuncia all’indennità di carica, come presidente di commissione, pari a 1.269,35 euro mensili, che fanno 15.232,2 euro in un anno e 76.161 euro a legislatura. Sono tanti soldi. E per me, che sono ligure, capite bene che la fatica sia doppia. Ma questo è l’impegno che abbiamo preso con i cittadini, da sempre”.

“Restituire denaro già sul proprio conto è un gesto che reputo incredibilmente significativo, un gesto che solo noi del M5S riusciamo a compiere, un gesto forte e non da tutti. Non a caso chi non è riuscito a farlo è stato allontanato. Io spero che qualcuno, tra coloro che mi stanno leggendo, possa a brevissimo utilizzarlo per avviare con successo la propria attività imprenditoriale. Così come spero che a breve al #byebyevitalizi possa aggiungersi #byebyetroppiparlamentari #byebyestipendidaurlo #byebyepensionidoro”.