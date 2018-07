Ceriale. Incidente stradale questa mattina sulla via Aurelia a Ceriale. Secondo quanto appreso, intorno alle 9 e 15, si è verificato uno scontro tra un furgoncino ed uno scooter, per cause ancora in via di accertamento, all’altezza del semaforo centrale della località cerialese.

Nell’impatto tra i due mezzi ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, finito a terra dopo l’urto con la vettura.

Foto 3 di 3





Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto di personale sanitario, 118 e polizia municipale. Il conducente, dopo le prime cure, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Stando a quanto riferito dai sanitari le sue condizioni non sono gravi, non ha riportato gravi traumi o ferite. I vigili urbani stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente.

Il sinistro stradale e l’intervento di soccorso ha mandato in tilt la circolazione sulla via Aurelia, con la viabilità bloccata in entrambe le direzioni e lunghe code per gli automobilisti in transito.