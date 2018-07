Incidente sulla A10 tra Albenga e Andora, motociclista a terra

Agg. ore 11.00: Una volta sul posto i soccorritori hanno appurato che il motociclista, fermo in una piazzola di sosta, non aveva avuto alcun incidente. A trarre in inganno gli autori della segnalazione il fatto che l’uomo si fosse sdraiato a terra.

Albenga/Andora. Un incidente si è verificato qualche minuto dopo le 10 sull’autostrada A10 al chilometro 86+400, tra Albenga e Andora in direzione Francia.

Secondo le primissime informazioni ci sarebbe un ferito, un motociclista. Sul posto stanno intervenendo i medici del servizio sanitario d’emergenza e un’ambulanza della Croce Bianca di Albenga.