Incidente nella notte ad Alassio, ferita una 30enne

Alassio. Una donna di 30 anni è rimasta ferita questa notte in un incidente avvenuto intorno alle 3.15 in corso Armando Diaz.

Secondo quanto riferito dai soccorritori la donna viaggiava in sella a uno scooter quando, per cause ancora da chiarire, si è verificato l’incidente con un’auto.

Immediato l’intervento di un’ambulanza della Croce Bianca di Alassio che ha trasportato la donna in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.