Incidente in A6, auto si ribalta tra Ceva e Millesimo

Millesimo. Incidente stradale questa mattina sull’autostrada A6 Torino-Savona, tra i caselli di Ceva e Millesimo, in direzione Savona, dove una vettura si è ribaltata.

Lo schianto è avvenuto intorno alle 7,30 e secondo una prima ricostruzione l’auto ha prima sbandato andando a colpire il guard rail e poi si è ribaltata. Per soccorrere gli occupanti della vettura, le cui condizioni per fortuna non erano gravi, sono intervenuti i vigili del fuoco di Cairo Montenotto, gli operatori dell’emergenza sanitaria piemontese e la polizia stradale.

Terminate le operazioni di soccorso, la circolazione stradale è ripresa senza anomalie.