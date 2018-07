Incidente in A10, auto sbanda e finisce contro il guard rail: feriti madre, padre e i due figli

Albisola Superiore. Incidente nel primo pomeriggio di oggi sull’autostrada A10, all’altezza di Albisola, nel tratto in direzione Genova. Secondo quanto appreso, poco prima delle 14, il conducente di un’auto ha perso il controllo del mezzo andando ad impattare violentemente contro il guard rail di protezione, carambolando poi sulla carreggiata. Fortunatamente non sono stati coinvolti altri veicoli nel sinistro autostradale.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei vigili del fuoco, di personale sanitario e 118, oltre che della polizia stradale. A bordo della vettura padre, madre e due bambini, che sono stati estratti dall’abitacolo dai pompieri per consentire l’intervento di militi e medici.

Stando a quanto riferito, le loro condizioni non sono giudicate gravi dai sanitari, nessuno ha riportato gravi ferite o traumi: il conducente è stato trasportato in codice giallo presso l’ospedale San Paolo di Savona, per tutti gli altri il trasferimento presso il nosocomio savonese è stato solo a titolo precauzionale.

L’incidente ha provocato qualche ripercussione alla viabilità autostradale nel tratto interessato dal sinistro. Sono ancora in corso accertamenti sulle cause della perdita di controllo della vettura da parte del guidatore, non si esclude il colpo di sonno o un lieve malore.