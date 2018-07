Incidente di Borghetto, Marco Centino potrebbe uscire dal coma

Pietra Ligure. Marco Centino potrebbe presto svegliarsi. Il diciottenne di Tovo San Giacomo che il 30 giugno scorso era rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente stradale avvenuto in via Da Vinci a Borghetto potrebbe presto uscire dal coma farmacologico nel quale si trova da ormai diverse settimane.

Si riaccendono dunque le speranze per i parenti e gli amici del ragazzo, che lo scorso 4 luglio, su invito del parroco, si erano riuniti nella basilica si San Nicolò a Pietra Ligure per un’ora di adorazione per chiedere la grazia della guarigione del ragazzo.

Secondo le ricostruzioni, Marco Centino stava viaggiando lungo via Leonardo Da Vinci in sella alla propria modo quando è andato a sbattere contro un’auto proveniente da via Milano. A quel punto è stato sbalzato di sella.