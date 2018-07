Borghetto Santo Spirito. La polizia municipale di Borghetto ha trasmesso al pm Massimiliano Bolla la relazione sul tragico incidente avvenuto sabato pomeriggio in via Da Vinci a Borghetto e nel quale il diciottenne Marco Centino è rimasto gravemente ferito. Se gli inquirenti non sembrano avere grossi dubbi sulla dinamica dello scontro, la versione del conducente della Golf, che secondo l’accusa avrebbe causato la caduta del giovane motociclista non rispettando lo stop di via Milano (per questo è indagato per lesioni stradali gravissime), racconta una dinamica diversa.

L’autista della vettura, dall’inizio, continua a ripetere che a tagliare la strada al ragazzo provocandone di fatto la caduta sarebbe stata una seconda automobile, che poi si è allontanata dal luogo dell’incidente. Una versione che sarebbe stata confermata soltanto da una testimone, una signora anziana (mentre quella della polizia municipale è supportata da altri testimoni).

Il conducente della Golf, inoltre, avrebbe detto che lui viaggiava in via Da Vinci, in direzione opposta a Centino, e si sarebbe visto cadere il ragazzo davanti. Dopo lo schianto avrebbe spostato la sua auto facendo retromarcia e portandola nella posizione in cui poi è stata trovata. Una ricostruzione che, ovviamente dovrà essere vagliata dal sostituto procuratore Massimiliano Bolla, ma che potrebbe essere supportata o smentita anche dalle immagini di videosorveglianza della zona di via Da Vinci.