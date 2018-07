In piazza della Vittoria la presentazione degli itinerari di “Cairo sopra le righe”

Cairo Montenotte. Sabato 28 luglio alle 16 in piazza della Vittoria, saranno presentati gli itinerari tematici, rosso, giallo e blu, attraverso i quali scoprire la Città di Cairo Montenotte. “Cairo sopra le righe” è il titolo della campagna di promozione turistica promossa dall’amministrazione cairese nell’ambito della campagna estiva ideata dalla Regione e dal titolo “Orgoglio Liguria” per un’estate di tendenza con 3019 tappe, 485 chilometri di percorsi e 228 itinerari in 78 località.

Spiegano dal Comune: “Un’esplosione di colori per scoprire segreti, peculiarità, arte, storia e aneddoti del territorio ligure attraverso itinerari che uniscono e risaltano la fierezza della Liguria. Il racconto dei nostri comuni attraverso tre percorsi colorati: Arte (rosso), Curiosità (blu) e Bambini (giallo), dipinti sulla strada con una particolare vernice cancellabile o speciali adesivi nei luoghi con i selciati storici. Non si tratta dei soliti itinerari da guida turistica, ma di un’esperienza nuova: i cittadini hanno partecipato attivamente alla creazione dei percorsi di visita, stimolando il racconto che viene diffuso sui social. Per la prima volta sono stati gli stessi liguri a raccontare la propria terra e a mostrare il proprio orgoglio di viverci. La Città di Cairo Montenottepartecipa all’iniziativa regionale proponendo tre itinerari tematici individuati con tre colori: rosso per l’Arte, giallo per i Bambini e blu per le Curiosità, dipinti sulla strada con una particolare vernice cancellabile o speciali adesivi nei luoghi con i selciati storici”.

Il percorso rosso sarà guidato da Cairesi e porterà a scoprire l’arte attraverso Palazzo di Città, Porta Sottana e il Ghetto, la chiesa di San Lorenzo, le case natale di Federico Patetta e G. C. Abba, piazza XX Settembre, il palazzo comunale, Porta Soprana, Palazzo Scarampi e il sentiero che conduce al Castello. Quello giallo, animato da “ScuOlabuffo” e Comitato “Il Carnevale”, porterà i bambini alla scoperta di Palazzo di Città, del monumento ai caduti, del parco giochi (giardinetti) di piazza della Vittoria, della torre di casa Gallo, della casa di Nuvarin derCasté, della biblioteca, delle grotte di corso Verdese e del castello dei Del Carretto. Con l’itinerario blu, le “Fuse e Confuse” illustreranno le curiosità cairesi, partendo da Palazzo di Città per scoprire i segni delle armi dei soldati napoleonici in via Buffa, dove c’è anche la targa che ricorda l’alluvione del 1900, la meridiana e la Rosa dei venti di piazza Stallani, le tire del forno di via Della Valle, la casa di EsoPeluzzi e il bassorilievo di Via Palestro, il rogo delle streghe di piazza Savonarola e, infine, il castello dei Del Carretto.

Al termine sarà offerta, a cura del Consorzio “Il Campanile”, una merenda per tutti i partecipanti. Gli itinerari saranno riproposti il 4, 11 e 25 agosto 2018, con la collaborazione della Pro Loco Città di Cairo Montenotte. Il servizio fotografico è curato dall’Associazione “ZeroIso”.