Finale Ligure. Due squadre del Tennis Club Finale approdano alle finali scudetto: le due formazioni Under 16.

Si sono concluse ieri le finali di macroarea che davano accesso alla final eight per i titoli tricolore. L’Under 16 maschile finalese era impegnata contro il Tennis Club Lecco e, come nella prima giornata del girone, è stato ancora una volta decisivo il doppio. Alla sconfitta di Andrea Valle in singolare, replicava il successo di Biagio Gramaticopolo che poi, in coppia con il fido compagno di sempre Alessandro Critelli, regalava il punto qualificazione.

A Varese vittoria dell’Under 16 femminile per 2 a 1 contro il Country Club Cuneo. Successo agevole per Micol Severi in singolo e sconfitta in due set per Valentina Parodi; diventava quindi decisivo il doppio, condotto in porto per 64 63 dalla coppia Bonello/Severi.

Il cammino dell’Under 16 femminile era cominciato bene: le finalesi avevano superato nella prima giornata 3 a 0 lo Sportrend Milano. Vittoria in singolare per Rebecca Bonello e Micol Severi e nel doppio di Parodi/Severi.

Poi, successo sofferto ai danni del Parabiago. Ha giocato una partita di grande personalità Micol Severi che si è imposta 61 64. L’impresa di giornata è stata quella di Rebecca Bonello che ha superato una giocatrice 2.6 per 75 al terzo, al termine di un incontro durissimo rimontando da 24 0-30 al terzo. Ininfluente la sconfitta 76 63 in doppio di Parodi e Severi.

“La soddisfazione per questo grande risultato è enorme, anche perché i sei ragazzi che compongono le due squadre sono cresciuti con noi in questi anni al circolo! Ora a fine settembre si gioca per lo scudetto!” dichiarano i dirigenti finalesi. Le finali maschili si giocheranno a Messina, quelle femminili a Todi.

A Brescia l’Under 12 femminile, impegnata in un girone proibitivo, ha ceduto alle avversarie. Sconfitte 0-3 da Junior Milano e Mongodi, le finalesi, Martina Gramaticopolo, Ludovica Penna e Vittoria Oliveri, hanno poi ceduto 1-2 al DLF Alessandria. “Ci consola sapere che l’esperienza sarà sicuramente formativa, e ci rimane un po’ di rammarico per la bellissima partita di Ludovica Penna, sconfitta solo 63 al terzo da una delle ragazze più forti di tutto il Nord Italia” concludono i dirigenti del TC Finale.