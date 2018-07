Il sindacato di Ugl politiche sociali Liguria supporta il progetto “Presepe degli abissi” di Albisola

Ringraziando il presidente dell’associazione bagni marini Oreste De Rossi per avermi coinvolto insieme ad altre associazioni e amici per portate avanti e sviluppare questo bellissimo progetto che ha come scopo di incrementare il turismo nella nostra riviera subacqueo e di snorkeling oltre che sensibilizzare l’arte, la cultura e l’importanza dell’ecologia.

Le Albissola sono famose in tutta Italia per essere la culla della ceramica e moltissimi grandi artisti, pittori e scultori hanno scelto come loro dimora Albissola, da qui la partenza per questo progetto “Il Presepe degli Abissi”.

I maestri Ivan Cuvato, Gli Piacka, Laura Romano le sue collaboratrici e il ceramista Damiano Rosselli gratuitamente hanno messo a disposizione la loro arte costruendo le prime 3 statue e cioè la natività a grandezza naturale custodite presso la Chiesa di Stella Maris in attesa di essere immerse e ancorate al fondale marino.

A questo punto abbiamo finalmente avuto l’autorizzazione per poter immergere le statue nel fondale, abbiamo i comuni di Albissola che stanziato 5000 euro di fondi a fronte di un costo complessivo di 40.000 di materiali in quanto i sub metterebbero gratuitamente il loro lavoro.

Ci impegneremo insieme ad artisti, comuni, associazioni del territorio e semplici cittadini a trovare i restanti soldi in modo da immergere le prime tre statue, in quanto altri artisti di fama mondiale si sono impegnati a costruire le altre statue del presepe sommerso.

La sigla sindacale di Ugl é vicino ai cittadini, ai comuni e alle attività atte a portare lavoro e ad incrementare lo stesso nel nostro territorio.

Lo sviluppo turistico in Liguria porta occupazione a tutte le strutture turistiche e agli imprenditori, in modo da rilanciare l’economia. Credo fermamente in questo progetto il turismo amante del mare è numeroso, e riportarlo nel nostro bel litorale sarebbe per tutti il rilancio delle proprie attività.

Simona Saccone Tinelli

responsabile politiche regionali per la liguria UGL