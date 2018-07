Il Comune di Varazze dichiara guerra ai “maleducati” dell’estate

Varazze. Un’ordinanza che mira a garantire vacanze tranquille a tutti i cittadini e turisti. E’ quello firmata dal sindaco di Varazze Alessandro Bozzano che ha inasprito sanzioni e divieti contro una serie di violazioni in tema di decoro urbano e sicurezza.

In particolare l’ordinanza punisce chi viene sorpreso a bivaccare nel centro cittadino, nelle frazioni e nella zona demaniale del parco costiero del Beigua. Ma è stata anche proibita la detenzione di bevande alcoliche in contenitori di vetro, metallo o altro materiale (esclusa la plastica) da parte di singole persone o gruppi e il loro consumo sul posto. Il divieto di detenzione di bevande alcoliche è ovviamente esteso a chiunque sia sorpreso in stato di ebbrezza e ubriachezza.

L’elenco dei divieti firmato dal Sindaco Bozzano per assicurare vacanze tranquille ai turisti di Varazze prosegue poi con il divieto di abbandonare contenitori in vetro, metallo o altro materiale al di fuori degli appositi contenitori.

Infine a Varazze è in vigore il divieto di sdraiarsi per terra, su panchine, muretti, nelle strade, sotto i portici, nei giardini e in altri spazi pubblici assumendo comportamenti non consoni. L’ultimo dei divieti firmati dal Sindaco Bozzano proibisce di circolare o sostare a torso nudo, in costume da bagno e anche scalzi in tutto il centro di Varazze.

I trasgressori rischiano sanzioni penali, civili e multe salate da un importo minimo di 25 ad un massimo di 500 Euro.