Idra e la clessidra

Perchè non provare a consentirsi un “altro” punto di vista?

Senza nessuna pretesa di sistematicità, ma con la massima onestà intellettuale, il curatore, che da sempre ricerca la libertà di pensiero, ogni settimana propone al lettore, partendo da frasi di autori e filosofi, “tracce per itinerari alternativi”. Per quanto sia possibile a chiunque, in quanto figlio del proprio pensiero.

“Codesta è la prima di quella che viene e l’ultima di quella che va”. Si racconta che il grande Leonardo da Vinci, un giorno che si concedeva qualche momento di riposo per il suo pirotecnico cervello viaggiando su di una barca lungo le acque dell’Arno, raccogliesse un poco d’acqua nella mano immersa tra le morbide correnti allora certo meno inquinate e, per non smentirsi, pronunciasse le poche parole citate come incipit, una osservazione solo apparentemente ovvia e più profondamente illuminante.

La sua notazione mi consente di riprendere il discorso sul tempo oggetto dell’articolo scorso e di rispondere ad alcune osservazioni intelligenti ricevute al riguardo. Tanto per chiarire, poichè qualcuno ha sostenuto non essere ovvio l’oggetto al quale facevo riferimento in chiusura di articolo ora preciso: si tratta della clessidra, una misuratrice del tempo basata sullo scorrere, proprio il concetto al quale faceva riferimento Leonardo nella sua riflessione.

Intanto vorrei ricordare un’antica leggenda che racconta di una nota artista del lavoro più antico del mondo, oggi elegantemente quanto ambiguamente verrebbe definita una escort. Ebbene la signora, il cui nome era forse Idra, aveva così tante richieste che si vide costretta ad organizzare secondo tempi ben precisi la durata di ogni sua prestazione, non avendo ancora a disposizione orologi di nessuna natura e non potendo utilizzare nemmeno una meridiana specie per le performance in tarda serata (e poi ve la immaginate dover interrompere l’attività per verificare l’ombra proiettata dallo gnomone collocato nel bel mezzo del cortile?…) insomma, la geniale signora si inventò un timer. Non un orologio, quindi, ma comunque un misuratore del tempo… già, un timer ad acqua: dispose un contenitore con un tappo preforato tanto da consentire un costante gocciolamento una volta capovolto, terminata la quantità di acqua nel contenitore il cliente aveva esaurito il tempo a sua disposizione. Non ho avuto informazioni circa la possibilità di rimpinguare il timer in corso d’opera integrando i pagamenti, ciò che è più interessante mi sembra sia scoprire la ragione dell’etimologia del termine clessidra poichè la componente idrica del meccanismo è centrale nell’azione.

Ma torniamo ai vari quesiti che mi sono stati rivolti in relazione al concetto di strozzatura del tempo connesso al porsi coscienziale dell’uomo (ovviamente faccio riferimento sempre allo scorso articolo). Lo snodo fondamentale è la capacità di avere memoria e di saper ipotizzare che è caratteristica esclusiva dell’essere umano almeno a certi livelli. Provate ad immaginare un’umanità afflitta integralmente dalla sindrome di Korsakoff, un’umanità imprigionata in un eterno giorno della marmotta ma senza consapevolezza: ovviamente non avremmo filosofia, arte, scienza, storia, in breve, saremmo come il resto dell’essere, inconsapevoli di esserci. E, ovviamente, non esisterebbe il tempo, ma solo un interminabile immobile presente.

L’uomo diverrebbe un po’ come una imbarcazione nel bel mezzo di un mare infinito che, pur muovendosi, non lascia una scia: come sarebbe possibile sapere da dove viene e verso cosa sta navigando? E nell’eterna immobilità di un simile movimeno sarebbe ben presto impossibile distinguere la barca dal mare: mi torna alla mente una geniale allegoria intorno alla filosofia di Spinoza… ma questa è un’altra storia.

Per un Pensiero Altro è la rubrica filosofica di IVG, a cura di Ferruccio Masci, in uscita ogni mercoledì: clicca qui per leggere tutti gli articoli