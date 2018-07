Idea Sport sugli scudi nelle finali regionali di nuoto

Ottima prestazione degli atleti dell’Idea Sport di Albenga che hanno preso parte alle finali regionali di nuoto esordienti A. Ben 14 le medaglie individuali e 4 quelle in staffetta che fanno gioire tecnici e dirigenti della società ingauna.

Tra i maschi arriva un doppio oro per Gabriele Mirotta nei 100 e 200 stile e argento per Daniele Vernaleone nei 200 farfalla. Tra le femmine ben 5 medaglie per Emma Balbis con argento nei 100 e 200 rana, nei 200 misti e nei 100 stile e bronzo nei 400 misti.

Doppio argento e 1 bronzo per Gaia Guerriero nei 200 stile, 400 sl e 800 stile. Tre bronzi per Sofie Alberti nei 100 e 200 dorso e 200 stile ed infine un argento per Amelia Celiberti nei 100 farfalla.

Doppio argento per le staffette femminili con la 4x100stile e la 4x100mista mentre i maschi conquistano un doppio bronzo. La classifica regionale di società vede l’Idea Sport al terzo posto confermando l’ottima qualità del giovane gruppo.

Per quanto riguarda le categoria dei più grandi “categoria” pur privi di Andrea Filadelli impegnato a Malta agli Europei di fondo (quarto assoluto e convocato per i mondiali di settembre in Israele) il bottino delle medaglie sale a 25.

Super giornata per Alessandro Cuttaia con i suoi 5 ori e 3 argenti, mentre Martina Canova si prende 2 ori, un argento e due bronzi. Lucrezia Sole conquista un oro, due argenti e un bronzo, Martina Guarisco un oro e un argento.

Un secondo ed un terzo posto a testa , infine per Stefano Marzorati e Ruben Cacciamani.

Si conclude alla grande la fase regionale agonistica per gli atleti di Albenga che dimostrano il buon valore tecnico creato nella piscina di via Amalfi. Ora si prosegue con la preparazione per i campionati nazionali estivi in programma a Roma dal 8 al 13 agosto: già 6 atleti hanno conquistato il pass ovvero Andrea Filadelli, Alessandro Cuttaia, Lucrezia Sole, Martina Canova, Martina Guarisco, Rachele Celiberti.