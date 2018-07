Varigotti. Si è conclusa ieri, con grande successo di pubblico, l’ottava edizione del Varigotti Festival – Premio nazionale per la canzone d’autore emergente, organizzato dall’Associazione culturale E 20 con il patrocinio del Comune di Finale Ligure. La manifestazione, che si è svolta il 26 e il 27 luglio in Piazza Lagorio a Varigotti, ha visto esibirsi dieci finalisti tra artisti solisti e band provenienti da tutta Italia. Molti anche gli ospiti presenti all’evento.

Ad aggiudicarsi la vittoria sono stati i “Cieli Neri sopra Torino” con la canzone “Apocalisse”, magistralmente interpretata da Mauro Caviglia, voce del gruppo originario di Acqui Terme (Al). Secondo classificato il cantautore lodigiano Luciano Nardozza con il brano “Cielo Rosso che esplode”. Mentre Walter Piva, cantautore di Gela, ha ottenuto il terzo posto insieme al Premio Riccardo Mannerini per il miglior Testo con la canzone “Il Comico”.

Nel corso delle due serate sono stati assegnati anche diversi riconoscimenti agli ospiti che hanno preso parte alla manifestazione, a partire dalla cantautrice milanese Sarah Stride, che ha ricevuto la targa “un’Autrice per la Musica Italiana”, dopo una trascinante esibizione live. La band genovese “Simon Dietzsche”, formazione storica recentemente tornata alla ribalta con un nuovo album, è stata insignita della targa “una Band per la Musica Italiana”. Last but not least, la targa “Un Autore per la musica italiana” è andata al super ospite Emanuele Dabbono, che ha coinvolto il pubblico con una straordinaria performance live, accompagnato da Fabio Biale al violino e da Giuseppe Galgani alla chitarra.

Grande soddisfazione da parte del Direttore Artistico Roberto Grossi: “Siamo particolarmente orgogliosi di essere riusciti anche quest’anno a offrire un’importante finestra sulla nuova musica italiana, con cantautori e band provenienti da tutta Italia, dalla Valle d’Aosta alla Sicilia, con un livello qualitativo altissimo. Il grande successo di pubblico e le emozioni regalate dagli ospiti nazionali hanno reso questa edizione particolarmente intensa. I tre vincitori suoneranno in apertura al concerto di alcuni big della musica italiana”.