H.P. Savona in line ai campionati italiani strada: oro per Lucrezia Vitale

Savona. Sono terminati i campionati italiani strada che si sono svolti a Cassano d’Adda da giovedì 19 a sabato 21 luglio.

L‘H.P. Savona in line torna a casa soddisfatta per quello che si è fatto, ma con un pizzico di rammarico per quello che non si è potuto fare. Orfani di Valeria Verteramo, che ci si augura di rivedere al più presto sui campi di gara, i gialloblù hanno ottenuto ottimi risultati.

Superlativa Lucrezia Vitale (nella foto) che, dopo aver conquistato il titolo italiano nella metri 300 sprint Ragazze su pista un mese fa a Bellusco, si aggiudica l’oro anche su strada grazie ad una volata davvero spettacolare. Per Lucrezia quarto titolo italiano in carriera e terza medaglia ai Nazionali nel 2018.

Altri buoni piazzamenti sono arrivati anche da Luca Zani che conquista due sesti posti nella categoria Ragazzi, uno nella metri 2000 a punti e uno nella metri 5000 ad eliminazione. Bene Federico Romairone, sempre a lottare con i migliori Allievi in una categoria molto difficile.

Grazie anche alle buone prove di Sara Ismajlisufai, Gaia Mancuso, Giulia Fiorato, Alice Monchiero e Maria Roberto la società savonese ottiene un buon 28° posto su 81 squadre partecipanti.

Il giovane gruppo dell’HP cresce bene e compatto, dando buone indicazioni per il futuro, grazie al lavoro dei tecnici Marco Pasquini e Marco Monachesi, coadiuvati da Ernesto Fiorato e da Gabriella Valsania, e a tutti coloro che con grande sacrificio permettono di portare avanti l’attività.