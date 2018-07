Guasto tra Ceriale e Loano, treni in ritardo in direzione Savona

Agg. ore 8.55: Il guasto è stato ripristinato, e la circolazione si sta gradualmente regolarizzando.

Ceriale/Loano. Treni in ritardo, questa mattina, in direzione Savona a causa di un guasto nel tratto tra Ceriale e Loano. Ad andare in tilt il sistema di distanziamento automatico dei treni.

I convogli in direzione Ventimiglia non subiscono ritardi, mentre quelli verso Savona sono costretti a rallentare accumulando tipicamente un ritardo tra i 10 e i 15 minuti. Fa eccezione il primo treno coinvolto, il numero 11283, che sta viaggiando con mezz’ora di ritardo.

I tecnici di Rfi si trovano al momento sul posto per risolvere il problema: l’obiettivo è riuscire a ripristinare il funzionamento del dispositivo già nel corso della mattinata.