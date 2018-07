Guasto all’acquedotto di Alassio, intervento d’urgenza per evitare l’interruzione del servizio

Alassio. “Un ringraziamento al geometra Baldini, ai dipendenti della Sca e all’impresa Caramello che hanno riparato, dall’una di notte alle cinque e mezza di stamattina, la perdita sulla portante del 300 che passa sotto la via Julia Augusta, scongiurando l’ipotesi di un nuovo disastro con l’interruzione del servizio idrico nella giornata di oggi.”

Lo scrive il sindaco di Alassio Marco Melgrati sulla sua pagina Facebook per ringraziare quanti venerdì notte sono intervenuti sull’acquedotto alassino nel purtroppo famoso tratto della via Julia Augusta per riparare una nuova copiosa perdita verificatesi nella tarda serata di ieri.

“Il programma originale – aggiunge Melgrati – prevedeva la riparazione nella prima mattinata di oggi, ma ho richiesto che anziché attendere il nuovo giorno, con i conseguenti disagi che la sospensione della fornitura d’acqua avrebbero comportato, si procedesse immediatamente”.

Un intervento che ha richiesto alcune ore di lavoro stante la prossimità ad un precedente intervento. Di seguito in fatti il report dei tecnici Sca delle 5.31 di stamani: “Terminato l’intervento idraulico sul 300 con esito Positivo! Qualche problema in fase di assemblamento del giunto per la presenza molto ravvicinata di una vecchia riparazione”.

L’intervento idraulico è stato immediatamente seguito dal ripristino della sede stradale.